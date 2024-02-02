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Zelikman
Стало известно о ликвидации иностранных добровольцев в ходе ударов по Херсону
Сообщается, что двое из них, ранее были военнослужащими Французского Иностранного Легиона

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  Украинская сторона подтвердила, что российские удары по позициям ВСУ в Херсоне были эффективными. Тем не менее, на Украине признание точности попаданий российских ракет вызывает некоторое недоумение. Была предпринята попытка искажения фактов со стороны украинских средств массовой информации, но сообщения о ликвидации иностранных добровольцев подтверждены.

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  Киевские источники сообщили о том, что в ходе российской атаки по объектам в Херсонской области были уничтожены иностранные "добровольцы". Заявление от офиса Генеральной прокуратуры Украины утверждает, что в Херсоне ликвидированы два французских добровольца, а еще трое иностранных добровольцев были госпитализированы.

  Однако, следует отметить, что речь идет только об одной атаке российского беспилотного летательного аппарата в Бериславе. Украинская прокуратура предприняла попытку представить место размещения добровольцев, как место сбора иностранных волонтёров. В реальности, эти "волонтёры" такие же, как и французские, которых унесла российская атака несколькими днями ранее в Харькове. Среди уничтоженных находились бывшие служивые французского иностранного легиона, снайперы и другие лица, не связанные с мирными профессиями.

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  По актуальной информации, в результате удара по точке размещения сил ВСУ в Бериславе были поражены не менее 5 иностранцев и 11 украинских военнослужащих, включая морпехов, которые готовились переправиться на левый берег Днепра.

#сво #всу #армия #оружие #ракеты #дроны #бои #французский иностранный легион
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