Представители Киева назвали королевские самолёты летающим мусором, чем полностью перечеркнули дипломатические отношения с Австралией

Как сообщает австралийское издание The Australian Financial Review, Украинские официальные лица в грубой форме отказались принимать в дар американские истребители F-18 Hornet, находившиеся в арсенале Вооружённых Сил Австралии с 1984 года.

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"Нам не нужен ваш летающий мусор", - заявили двум представителям Королевства, один из которых поделился этими переговорами с журналистами издания.

Всё дело в том, что на тот момент, украинское руководство рассчитывало получить более совершенные и актуальные самолёты F-16 Falcon, но до сих пор Украина имеет лишь обещания об их получении в перспективе.

В настоящий момент, как сообщает издание, отношения между странами становятся всё более напряжёнными. Австралия одна из немногих стран, поддержавших украинское правительство в начале российской Специальной Военной Операции и отказавшихся вновь открывать своё посольство на Украине в дальнейшем.

Судя по всему, из тех же принципов, власти Австралии отказались передавать Киеву часть своего вооружения, включая военно-транспортные вертолёты MRH-90 Taipan, о которых просила администрация Зеленского в конце 2023 года. В Королевстве заявили, что якобы уже разобрали и утилизировали всю запрашиваемую технику и не будут ничего передавать украинским формированиям.

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Австралийские военные эксперты считают, что как раз Королевские F-18 Hornet были наиболее подходящими самолётами для пострадавших украинских аэродромов. Данные истребители имеют прочные шасси, разработанные для взлёта и посадки на авианосцах, а также могут взлетать на коротких расстояниях.