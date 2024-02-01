Ростех ищет способы сделать новейший самолёт более привлекательным для потенциальных покупателей

Российский перспективный однодвигательный истребитель Су-75 "Checkmate" был подвергнут техническим изменениям, основанным на обратной связи от потенциальных покупателей. Об этом было объявлено в Госкорпорации "Ростех".

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Внесенные изменения были направлены на оптимизацию стоимости самолета. Хотя конкретные детали изменений не были раскрыты, в корпорации Ростех отметили, что это было не так сложно, благодаря модульной структуре и использованию современных цифровых технологий. Ранее сообщалось, что уже имеются потенциальные покупатели для этого истребителя, и с ними проводилась консультация.

"В ходе оптимизации стоимости производства самолёта, было значительно повышено конкурентное преимущество и общая привлекательность самолета, а также снижены технические риски при его создании", - сообщает ТАСС, цитируя государственную корпорацию.

Перспективный боевой самолёт Су-75 разрабатывается в трех модификациях: двухместном, одноместном и беспилотном. Самолет имеет открытую архитектуру, что позволяет его переоснощать под потребности заказчика. Презентация новейшего российского истребителя пятого поколения "Checkmate" состоялась в рамках авиасалона "МАКС-2021".

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Данный истребитель разработан с учетом производства как для Военно-Воздушных Сил России, так и для зарубежных покупателей. Заявленные технические показатели включают скорость до 2 Мах, дальность полета до 3000 км и боевую нагрузку массой 7.4 тонн. Он также оборудован новейшим радаром с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), оптической системой наведения, системой циркулярной оптической и радиотехнической разведки, встроенной системой радиоэлектронных помех, а также широкополосной системой связи.