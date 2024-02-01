Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уступил требованиям снять вето

Лидеры Европейского союза достигли соглашения, когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уступил их требованиям снять вето на пакет финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

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В своем сообщении на платформе социальных сетей X(бывший Twitter) в четверг, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что это обеспечивает стабильное, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины. Согласно сообщению, в рамках соглашения страны-члены согласились обсуждать реализацию пакета помощи каждый год, а при необходимости можно будет попросить Европейскую комиссию предложить обзор через два года.

Соглашение было достигнуто на утренней встрече Орбана с канцлером Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Джорджией Мелони, после нескольких недель переговоров, которые не принесли результата.

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Это соглашение является решающим моментом для Украины, которая борется с нехваткой оружия и денежных средств. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приветствовал сделку, отметив, что Евросоюз продемонстрировал солидарность и единство.