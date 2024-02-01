По заявлениям Пентагона, был поражен пункт управления беспилотниками и склады с дронами-камикадзе

Соединенные Штаты Америки провели две отдельные военные операции против хуситов в Йемене и перехватили ракету, выпущенную исламистским движением. В свете продолжающейся войны между Израилем и Хамасом, ситуация вызывает большую тревогу в регионе.

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Заявляется, что американские вооруженные силы успешно уничтожили хуситскую ракету класса "земля-воздух", которая была готова к запуску в Йемене в среду около 15:30 по местному времени. Спустя пять часов после этого инцидента, эсминец USS Carney перехватил противокорабельную ракету хуситов, выпущенную в сторону Аденского залива, а также сбил три беспилотных летательных аппарата в этом районе. В 1:30 ночи США нанесли удар по станции управления беспилотниками и десяти дронами-камикадзе в контролируемых хуситами районах Йемена.

Для американских военных ситуация складывается непростым образом, так как Белый дом готовит ответ в свете атаки беспилотных летательных аппаратов на американскую базу в Иордании, произошедшей в прошлые выходные, в результате которой трое солдат погибли и десятки получили ранения. США обвинили группировки, поддерживаемые Ираном, в нападениях в Ираке и Сирии, и президент Байден оказался под давлением требований о принятии решительных мер против Исламской республики.

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Соединенные Штаты считают, что ответственность за нападение в Иордании лежит на Исламском сопротивлении в Ираке, группе, связанной с Ираном, как сообщил представитель Совета Национальной Безопасности Джон Кирби. Опасений о возможном масштабном конфликте на Ближнем Востоке всё больше.