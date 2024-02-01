Компания Morse Micro провела тесты и выложили все результаты в YouTube

Последнее видео от компании Morse Micro подтверждает возможности стандарта Wi-Fi Halow, также известного как IEEE 802.11ah, поддерживать соединения на расстоянии до 3 километров или около двух миль. Хотя Halow не создан для замены Wi-Fi 6 или нового Wi-Fi 7, в определенных сценариях он может быть хорошим дополнением.

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Halow использует диапазон 900 МГц и обладает низким энергопотреблением. Он создан для поддержки умных домов, устройств интернета вещей, носимых устройств и критической инфраструктуры. К этому стандарту можно подключить тысячи устройств. Хотя максимальная пропускная способность Halow составляет всего 32 Мбит/с, что является небольшой долей от более популярных стандартов Wi-Fi, использующих диапазоны 2.4 ГГц и 5 ГГц, его преимущество заключается в возможности проникать через стены и другие преграды.

Эта характеристика делает Halow особенно полезным для предприятий и государственных организаций, так как позволяет им подключать системы и камеры без дорогостоящих кабелей.





Morse Micro провела тестирование, инициируя видеозвонок, когда один из участников отходил от точки доступа Wi-Fi. Пропускная способность заметно уменьшалась с увеличением расстояния, однако, вызов оставался стабильным на расстоянии 3 километров. В этом диапазоне качество видеосигнала стало хуже, а скорость упала до 1 Мбит/с, но качество звука не пострадало.

Интерес к тесту также добавляет его местоположение: пляж, находящийся рядом с оживленной магистралью и жилым районом. Это типичная среда для использования Halow, и результаты показывают его эффективность при наличии помех.

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С тех пор, как Wi-Fi Alliance завершил разработку стандарта в 2016 году, Halow не нашел особого применения. Неясно, сможет ли успех компании Morse Micro побудить другие компании рассмотреть возможность его поддержки, но если это произойдет, то вряд ли сразу будет доступно много совместимых продуктов.