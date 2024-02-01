Администрация Зеленского в настоящий момент ищет лишь официальную причину отстранения главкома

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, на Банковой до сих пор ищут и причину и способ уволить главнокомандующего Вооружёнными Силами Украины Валерия Залужного, независимо от того, какой резонанс это вызовет как внутри украинского общества, так и на международной арене.

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Со слов инсайдера, Зеленского и соратников уже не волнует, как на это отреагируют западные кураторы, так как существенной военной и финансовой поддержки от них уже не стоит ожидать. Союзники всё больше начинают помогать Украине совестно, нежели материально, а значит и смысла выполнять их требования или рекомендации нет никакого, а избавляться от Залужного необходимо как можно скорее.

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Тем временем, о безуспешной попытке убрать главкома пишут уже крупнейшие и авторитетнейшие на Западе издания и информационные агентства The Washington Post, Financial Times, Der Spiegel, CNN и другие. Причём, в большинстве случаев подчеркивается, что снятие Залужного является необоснованным и виной всему личные интересы и обиды администрации Зеленского. Также иностранные журналисты не скрывают, что главком уже давно имеет большую популярность, чем украинский президент.