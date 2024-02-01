Подразделения постепенно выдавливают ВСУ, захватывая одни позиции за другими

В течение последних суток российская армия осаждает укрепленную зону в Новомихайловке. Данную информацию можно обнаружить в отчетах военных корреспондентов и украинских источников.

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В настоящее время российские вооруженные силы атакуют позиции украинской армии с Северо-Востока в Новомихайловке. Военные уже прорвали оборону неприятеля на этом участке и теперь укрепляют свои позиции, чтобы продолжить продвижение внутрь укрепрайонов.

Помимо этого, российская армия продвигается по южным окраинам населенного пункта. Одной из ключевых задач становится захват контроля над дорожным полотном, ведущим в соседнюю Константиновку, чтобы создать максимально сложные условия для украинских вооруженных сил в Новомихайловке. На карте действия подразделений обозначены красным цветом, а зоны, находящиеся под контролем ВСУ - синим.





Также сообщается о продолжении наступления российских сил у посёлка Победа, который расположен на левом берегу реки Осикова со стороны Марьинки. Ранее эта территория была освобождена российскими вооруженными силами. Более того, продвижение вдоль трассы М-04 в районе Первомайского также имеет важное значение для обеспечения логистики наших войск. В настоящее время военкоры не сообщают о значительных изменениях на поле боя.

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Вопреки сложной обстановке и нехватки резервов, украинские формирования все еще удерживает контроль над своими позициями. Однако, продвижение армии России на некоторых участках даёт понимание, что в скором времени ВСУ будут выбиты с захваченных ими территорий.