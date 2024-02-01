Разработчики назвали аппарат "Пчёлка" и считают, что на нем без труда смогут передвигаться граждане страны, даже без специальных лётных навыков





Российские конструкторы создали одноместное воздушное средство для городской мобильности под названием "Пчелка". Этот "автомобиль" представляет собой гибрид автожира и винтокрылого аппарата, похожего на вертолет. Оно поднимается в воздух благодаря свободновращающемуся винту и бикоптеру.

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"Пчелка" имеет запас хода до 600 км и может перемещаться вертикально. Оно также может безопасно садиться даже при отказе двигателей. Разработчики утверждают, что данное средство будет полезно в городском пространстве, а автопилот позволит использовать его без владения навыками пилотирования.

"Граждане смогут использовать "Пчелку" для индивидуального перемещения, например, в качестве такси или каршеринга. В режиме беспилотного транспорта пассажир будет садиться в средство, выбирать пункт назначения на дисплее, и автомобиль автоматически доставит его туда. Кроме того, средством можно будет управлять вручную, но для этого потребуется специальное удостоверение на пилотирование воздушным средством", - заявил представитель компании-разработчика.

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Проектом руководит Александр Осинин. "Пчелка" оснащена двумя электродвигателями и двумя воздушными винтами. Предельная скорость составляет 200 км/ч, дальность полета - 180 км, а длительность полета - 1 час 10 минут. При использовании силовой установки на основе внутреннего сгорания, максимальная дальность полета может достигать 600 км, а максимальное время полета - 4 часа.