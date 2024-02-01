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Российские конструкторы создали одноместное воздушное средство для городской мобильности под названием "Пчелка". Этот "автомобиль" представляет собой гибрид автожира и винтокрылого аппарата, похожего на вертолет. Оно поднимается в воздух благодаря свободновращающемуся винту и бикоптеру.
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"Пчелка" имеет запас хода до 600 км и может перемещаться вертикально. Оно также может безопасно садиться даже при отказе двигателей. Разработчики утверждают, что данное средство будет полезно в городском пространстве, а автопилот позволит использовать его без владения навыками пилотирования.
"Граждане смогут использовать "Пчелку" для индивидуального перемещения, например, в качестве такси или каршеринга. В режиме беспилотного транспорта пассажир будет садиться в средство, выбирать пункт назначения на дисплее, и автомобиль автоматически доставит его туда. Кроме того, средством можно будет управлять вручную, но для этого потребуется специальное удостоверение на пилотирование воздушным средством", - заявил представитель компании-разработчика.
Проектом руководит Александр Осинин. "Пчелка" оснащена двумя электродвигателями и двумя воздушными винтами. Предельная скорость составляет 200 км/ч, дальность полета - 180 км, а длительность полета - 1 час 10 минут. При использовании силовой установки на основе внутреннего сгорания, максимальная дальность полета может достигать 600 км, а максимальное время полета - 4 часа.