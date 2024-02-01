Также под ударом оказались пункты дислокации украинских войск и склады с вооружением

В ночь с 31 января на 1 февраля российские вооруженные силы провели комбинированные атаки по целям в тыловых районах ВСУ. Среди прочего, были атакованы объекты инфраструктуры военного назначения в Днепропетровской области.

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Несколько взрывов раздалось в районе города Новомосковска, который находится несколько километров северо-восточнее Днепропетровска. Город был переименован киевскими властями в Днепр. По последним данным, также произошло сконцентрированная серия ударов на востоке Днепропетровщины, откуда украинские вооруженные силы пытаются перебросить резервные подразделения в Авдеевку и Курахово.

В течение ночи произошли взрывы также на объектах украинских войск в Харькове и Харьковской области. Российские дроны "Герань" нанесли удары по объектам размещения военных и военной техники, а также на цех одного из предприятий, где после предыдущих ударов пытались восстановить ремонт военной техники.

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Кроме того, российские войска нанесли удары по позициям и местам размещения военнослужащих в Южной части Купянска. Напомним, что на этом направлении продолжается наступление российских войск. Ранее, войсами РФ было взято несколько населенных пунктов, включая Крахмальное и Табаевку Харьковской области.