Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Российская армия вновь поразила предприятия, занимавшиеся ремонтом техники ВСУ
Также под ударом оказались пункты дислокации украинских войск и склады с вооружением

реклама

  В ночь с 31 января на 1 февраля российские вооруженные силы провели комбинированные атаки по целям в тыловых районах ВСУ. Среди прочего, были атакованы объекты инфраструктуры военного назначения в Днепропетровской области.

реклама

  Несколько взрывов раздалось в районе города Новомосковска, который находится несколько километров северо-восточнее Днепропетровска. Город был переименован киевскими властями в Днепр. По последним данным, также произошло сконцентрированная серия ударов на востоке Днепропетровщины, откуда украинские вооруженные силы пытаются перебросить резервные подразделения в Авдеевку и Курахово.

  В течение ночи произошли взрывы также на объектах украинских войск в Харькове и Харьковской области. Российские дроны "Герань" нанесли удары по объектам размещения военных и военной техники, а также на цех одного из предприятий, где после предыдущих ударов пытались восстановить ремонт военной техники.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

  Кроме того, российские войска нанесли удары по позициям и местам размещения военнослужащих в Южной части Купянска. Напомним, что на этом направлении продолжается наступление российских войск. Ранее, войсами РФ было взято несколько населенных пунктов, включая Крахмальное и Табаевку Харьковской области.

#сво #техника #всу #армия #оружие #ракеты #дроны #бои #склады
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Физики обнаружили обратимость материального времени – молекулы стекла совершают временные колебания
7
Подтвердилась информация о поражении ПУ ЗРК IRIS-T вместе с РЛС под Харьковом
12
Стартап Neuralink Илона Маска успешно вживил мозговой чип-имплантат первому добровольцу
+
В России приступили к сборке первого в мире быстрого реактора
2
100 танков получит Украина от Кувейта
8
Украинские формирования начали испытывать новый наземный ударный дрон Железный
2
Death Stranding стала доступна на устройствах от Apple
+
Украинская армия в районе города Мерефа потеряла ЗРК IRIS-T, уничтоженный российской ракетой
2
MWM: 75% немецких танков Leopard 2 на Украине уже уничтожены и восстановлению не подлежат
3
В Ульяновске новые версии тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А будут собирать как на конвейере
1
Canon бросает вызов ASML и планирует в несколько раз удешевить процесс производства микрочипов
+
Тюмень готовится к возведению ряда эстакад и пары транспортных узлов
+
В Казахстане сообщили о готовности передать 20 аэропортов страны под управление инвесторов из Европы
6
Бета драйвер NVIDIA заметно повышает производительность Cyberpunk 2077
3
Вышло новое обновление для EA FC 24
+
Легендарный Lamborghini Diablo VT 1997 года, принадлежащий Трампу, продали за 1 млн долларов
+
Ростех: Будущий ПАК ДА заменит Ту-95 и будет преодолевать рубежи ПВО НАТО незамеченным
1
Объем торгов на централизованных криптовалютных биржах за неполный январь уже превысил $1 трлн
+
Инсайдер опубликовал характеристики камеры флагманской модели Sony Xperia 1 VI
2
Мемкоин NLINK вырос на 3400% после успешной имплантации устройства Neuralink
1

Популярные статьи

Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
52
О том, почему в СССР "соображали на троих"
14
Управление немецкими железными дорогами работает на ПК под ОС Windows 3.11 и MS-DOS с 8 Мб ОЗУ
25
Перешел с игрового ПК на производительный ноутбук и очень пожалел — рассказываю о причинах
16
США “в спешном порядке” перебрасывают в Тихий океан новейшие боевые машины-амфибии ACV
1
Собираем производительный игровой ПК на основе процессора Intel Core i7-14700KF
9
ЕС не удалось убедить страны Юго-Восточной Азии осудить спецоперацию России на Украине
3
Тула-200 – "дедушка" русских мотороллеров
2
Система TalkLock может помочь в защите контента от дипфейков
1
В США назвали лучший способ избежать столкновения за Тайвань
1

Сейчас обсуждают

22870
12:58
> Поделитесь вашим мнением. Это "вроде бы" zero/zystax наоборот. По факту - еще один до кучи, что означает "возьму у молодца не с переду, а с конца". p.s. Маскироваться нужно с умом. Рот, у большинст...
Сборка геймерского ПК с RTX 4070 Super и почему я отказался от AMD RX 7800 XT
Артём Николаев
12:55
+1 комментарий для поддержки автора.
Перешел с игрового ПК на производительный ноутбук и очень пожалел — рассказываю о причинах
Bratken
12:54
Хотя бы chromium-подобные браузеры виснуть на нвидии не будут. А то 6700xt когда была, то там начинались висяки и тормоза. И, по ходу, это до сих пор актуально, т.к. на встройке 780m в 7840h такое наб...
Сборка геймерского ПК с RTX 4070 Super и почему я отказался от AMD RX 7800 XT
Chihonya
12:53
ждут пока ты 4080 сюпер купишь, потом сразу
Собираем производительный игровой ПК на основе процессора Intel Core i7-14700KF
22870
12:52
> моддеры продолжают выпускать новые работы для оригинала После 2022 года это называется "дрочить старый хрен во славу ВСУ"
Вышел мод Oblivion Lost 3.0 — фанаты S.T.A.L.K.E.R. ждали его 10 лет
Chihonya
12:49
в жопу хуангу эти лучи!
RTX 4080 даёт всего около 60 FPS в игре Max Payne 2001 года, доработанной с трассировкой лучей
Johan_888
12:47
А что они уже починили фризы движка за 17 лет?
Вышел мод Oblivion Lost 3.0 — фанаты S.T.A.L.K.E.R. ждали его 10 лет
SeTi2019
12:45
По мнению мамкиных геймеров, немцы, наверное спешно должны потратить миллиарды евро на ай7 14 поколения и переоборудование сотен поездов. Ага, и на выходе получить новые эмодзи и смайлики с чатами и с...
Управление немецкими железными дорогами работает на ПК под ОС Windows 3.11 и MS-DOS с 8 Мб ОЗУ
Артем Бекгоф
12:45
Полностью согласен
Перешел с игрового ПК на производительный ноутбук и очень пожалел — рассказываю о причинах
Артем Бекгоф
12:44
Ну ноут с экраном больше для меня не имеет смысла вообще. Ибо не компактный.
Перешел с игрового ПК на производительный ноутбук и очень пожалел — рассказываю о причинах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем