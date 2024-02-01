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Zelikman
В сети появилась информация о новом процессоре intel Xeon W9-3595X
Данные камни выйдут позднее в текущем году и будут иметь дополнительные функции искусственного интеллекта

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  В настоящее время компания Intel активно занимается разработкой процессоров для следующего поколения рабочих станций и настольных компьютеров высокой производительности (HEDT). Ожидается, что запуск новых продуктов состоится позднее в этом году. В линейке процессоров будут представлены различные модели, а в качестве флагмана уже появился на горизонте Xeon W9-3595X. Обнаруженный список, опубликованный на сайте Benchleaks, подтверждает информацию о планах компании Intel выпустить в начале 2024 года рабочие станции серий Xeon W2500 и W-3500, а также процессоры HEDT. Xeon W9-3595X, принадлежащий к семейству Intel Sapphire Rapids, будет оснащен ядрами Golden Cove, такими же, как и в существующих процессорах Sapphire Rapids Xeon W-3400/2400.

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  Если говорить о спецификациях, то в списке указано, что Xeon W9-3595X будет иметь 60 ядер и 120 потоков, а также 112 МБ кэш-памяти L3, 120 МБ кэш-памяти L2 (по 2 МБ на каждое ядро) и достигать максимальной Turbo частоты  4,60 ГГц. Эти характеристики являются улучшением по сравнению с Xeon W9-3495X, предлагающим 56 ядер, 112 потоков, 112 МБ кэш-памяти L2 и 105 МБ кэш-памяти L3.

  Процессор Xeon W9-3595X будет использовать сокет LGA 4677, что позволит использовать его совместно с уже существующими материнскими платами W790 после обновления BIOS. В рамках проведенных тестов была использована материнская плата ASUS Pro WS W790-ACE и 256 ГБ памяти DDR5. Несмотря на добавление четырех дополнительных ядер, TDP процессора будет оставаться на уровне 350 Вт.

  Что касается производительности, то Xeon W9-3595X набрал всего 1611 баллов в одноядерном тестировании и 17 118 баллов в многоядерном тесте. Оба показателя существенно уступают текущей модели W9-3495X, которая набрала 2152 балла в одноядерном тестировании и 18 892 балла в многоядерном. Причина такого снижения производительности модели W9-3595X не является совершенно очевидной, но можно предположить, что это связано с тем, что тестируемый экземпляр был еще ранней версией инженерного образца, а не окончательным продуктом.

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  Линейка Sapphire Rapids от компании Intel ориентирована на энтузиастов, создателей контента и пользователей рабочих станций, для которых многопоточная производительность имеет большее значение, чем однопоточная. Ожидается, что предстоящие чипы обеспечат производительность, сравнимую с текущими моделями Sapphire Rapids, но при этом будут иметь дополнительные функции искусственного интеллекта, что сделает их особенно привлекательными для специализированных рабочих нагрузок.

#intel #процессоры #технологии #искусственный интеллект #чипы #характеристика #xeon w9-3595x
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