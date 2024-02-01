О попытке отстранения Залужного уже пишут западные средства массовой информации

Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, в Киеве произошла неудачная попытка мягкого увольнения главкома ВСУ. Президент Украины, Владимир Зеленский, пытается избавиться от своего популярного командующего армией генерала Залужного. Одна из предпринятых попыток закончилась неудачей и вызвала сильную реакцию в обществе.

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О данном инциденте говорят уже и западные СМИ. На сегодняшний день в Киеве не наблюдается единства среди руководства, пишут журналисты. Причина заключается в том, что в понедельник Зеленский при личной встрече пытался уговорить Залужного уйти в отставку, но здесь же получил отказ. Однако, становится ясным, что спустя почти два года после начала Специальной Военной Операции, президент решил сменить военное руководство, но столкнулся с сильным сопротивлением.

Der Spiegel отмечает, что уже давно были известны напряженные отношения президента и главнокомандующего армией. С одной стороны, Офис Зеленского подозревает Залужного и его близких людей в политических амбициях. Граждане страны доверяют ему больше, чем самому лидеру Украины. Сам Залужный никогда не выражал политических амбиций, но не исключал эту возможность, за что и получает обвинения. Кроме того, между ними были напряженные отношения, особенно после публикации Залужным подробной статьи о происходящем на поле боя, включая интервью, в британском издании "The Economist" в ноябре прошлого года, без согласования с администрацией президента. В то время, когда Зеленский старался поддерживать оптимистическое настроение и искать поддержку для получения западного оружия, главком армии рисовал мрачную картину патовой ситуации, похожей на окопную войну в Первой Мировой войне. Зеленский не согласился с таким подходом.

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Также видны разногласия в военном подходе. Зеленский не доволен отсутствием прогресса на поле боя в последний год и отсутствием конкретных планов по достижению успеха. Эти разногласия усиливаются нехваткой кадров в армии.