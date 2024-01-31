Оказалось, что при выводе изображения на внутренний экран ноутбука, пользователь не получает всех возможностей графического ускорителя, подключенного через адаптер eGPU Oculink

NVIDIA RTX 4090 является мощным графическим процессором, но его производительность может снижаться при использовании в качестве внешней видеокарты из-за ограничений интерфейса. Китайский сайт, специализирующийся на технологиях, проанализировал этот вопрос, чтобы выяснить насколько велик потенциал и проблемы самого интерфейса Oculink в отношении внешней графики.

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В ходе тестирования RTX 4090 с использованием док-станции eGPU Oculink, подключенной к ноутбуку с процессором Intel Core Ultra 5 125H, было обнаружено следующее. Если использовать внутренний дисплей ноутбука, то производительность в тесте Time Spy снижается на 23%, а в тесте Time Spy Extreme – на 5% по сравнению с настольным компьютером. Однако, при использовании внешнего дисплея потеря производительности снижается до 17% и 0%.

Аналогичные результаты получены и при тестировании RTX 4070 Ti: при использовании внутреннего дисплея было замечено снижение производительности на 10%, но при использовании внешнего монитора было восстановлено большинство производительности. Это говорит о том, что более высокая пропускная способность интерфейса Oculink может более эффективно питать графические процессоры, особенно в сочетании с внешним дисплеем.

Причина увеличения производительности при использовании внешнего монитора заключается в том, что это уменьшает нагрузку на пропускную способность интерфейса Oculink. Передача кадров обратно на внутренний экран ноутбука занимает пропускную способность, которая в противном случае могла бы быть использована графическим процессором. Благодаря внешнему дисплею графический процессор получает большую пропускную способность.

Также стоит отметить, что тест Time Spy Extreme показал меньшее снижение производительности, чем Time Spy, вероятно, потому что более высокая частота кадров влияет на большее количество взаимодействий с графическим процессором за кадр. Это еще больше увеличивает пропускную способность интерфейса. При использовании меньшего разрешения или частоты кадров нагрузка на соединение уменьшается.

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Несмотря на то, что Oculink все ещё уступает по сравнению с установкой графического процессора на настольном ПК, это интересное решение для добавления значительной мощности графического процессора к тонким ноутбукам или мини-ПК без дискретной графики. Некоторые продукты, такие как GPD Win Max 2 и будущие док-станции eGPU, предлагают пользователям использование интерфейса Oculink.