Согласно данным военных аналитиков, Великобритания существенно уступает России во многих аспектах

После начала Специальной Военной Операции на Украине со стороны России, во многих европейских странах разгорелись фантазии о том, что за триумфом над украинскими формированиями Россия уж точно продолжит наступление на ближайшие восточноевропейские страны.

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Наиболее адекватные западные аналитики, чиновники и даже главы оборонных ведомств некоторых европейских государств признают, что в настоящее время их национальные армии самостоятельно смогут противостоять российским войскам максимум пару дней. Эксперты считают, что нельзя надеяться на помощь США, которые рискуют втянуться в новый полномасштабный вооружённый конфликт на Ближнем Востоке и ожидают противостояния с Китаем. Британия, которая испытывает явную враждебность к России, стремится при любых раскладах поддерживать администрацию Зеленского и предоставлять вооружение ВСУ. Британцы проанализировали информацию из доступных источников о вооруженных силах и вооружении Королевской армии и ВС РФ и пришли к выводу, что "воевать" с Россией не имеет смысла.

Соответствующий ролик, записанный британским экспертом, был размещен в одной из соцсетей и наглядно демонстрирует военное превосходство ВС РФ над Королевской армией. Это является ответом на заявление экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, который заявил, что готов без колебаний пойти на службу в армию в случае войны с Россией. Оказывается, что рядовым англичанам, включая Джонсона, буквально нечем воевать.

Нельзя также не отметить, что британский оборонный бюджет значительно меньше, чем у России. Согласно данным британского эксперта, Москва потратит на военные нужды в текущем году $410 миллиардов, тогда как британские расходы составляют всего $67 миллиардов.





И в плане количества военнослужащих дела у Королевской армии не лучше. В ВС РФ служит 1,3 миллиона военнослужащих, тогда как в Королевской армии всего 190 тысяч. Притом российские военные планируют увеличить число войск до 1,5 миллиона, в то время как Великобритания планирует постепенное сокращение армии. Оперативный мобилизационный резерв Российской Федерации составляет 250 тысяч человек, в то время как у Великобритании 37 тысяч.

Еще одно доказательство военного превосходства России - это бронетехника. У ВС РФ есть 14 240 танков, тогда как у Королевской армии всего 227, и только половина из них пригодна к использованию в боевых условиях. Россия также имеет 6574 самоходных артиллерийских установок, в то время как Великобритания - всего 89. Во ВКС РФ 809 военных самолетов, а в британских ВВС - 120.

Нельзя не упомянуть и военный флот. В прошлом году новейший авианосец ВМС Великобритании HMS Prince of Wales, направлявшийся в США, сломался менее чем через сутки после выхода из порта. Королевский флот направил в Красное море только один старый фрегат Type 23. Конечно, Великобритания обладает ядерным оружием, но и в этом аспекте она не сопоставима с Россией. Российская ядерная триада насчитывает 5889 боеголовок, а у Великобритании - 260.

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В конце ролика автор задаёт вопрос, кто же в всё таки победит в таким столкновении, Британия или Россия?