Однако, сэкономленные средства не будут направляться на счета украинских властей

Ранее, источник из Офиса Президента Украина сообщил, что администрация Зеленского потребовала от Европейского Союза отменить все выплаты и льготы для граждан Украины, чтобы спровоцировать их покинуть Европу и вернуться на родину, оставшись без средств для существования. Кроме того, все сэкономленные средства, власти Украины хотят получить на свои счета.

реклама

По словам инсайдера, Евросоюз удовлетворит просьбу Киева только о прекращении финансовых выплат для украинцев, но перечислять эти средства администрации Зеленского никто не собирается. На Банковой рассчитывали получить дополнительные денежные вливания за счет подобной схемы, но не получилось. Однако, основная цель подобной инициативы, это вернуть на свою территорию как можно больше граждан, подпадающих под мобилизацию для пополнения Вооруженных Сил Украины.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

За последние месяцы, украинская армия понесли потери и руководство Министерства Обороны вынуждены переводить специалистов БПЛА, механиков-водители и других военнослужащих, не имеющих достаточной подготовки для прямых столкновений, в штурмовые отряды. Все вернувшиеся на родину украинцы будут проверяться на пригодность и вербоваться в армию.