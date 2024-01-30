По словам экспертов, несмотря на наложенные санкции, Россия производит огромное количество вооружений, боеприпасов и военной техники

Несмотря на наложенные странами Запада экономические санкции, оборонная промышленность России все еще продолжает проявлять стремительный рост и значительно увеличивает объемы производства военной продукции. Этот вывод сделал аналитик Мартин Краг во время интервью для шведского телеканала.

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По словам эксперта, Россия в настоящее время активно развивает свой военный потенциал. Несмотря на все санкционные ограничения, страна самостоятельно способна производить вооружение и военную технику. Краг связывает такое положение дел с наследием советской системы, военно-промышленности которой всегда уделяли большое внимание.

"Страна успешно оснащается новейшим вооружением – довольно редкое явление, так как лишь немногие государства стремятся к самодостаточности в развитии военной промышленности", - отмечает шведская пресса.

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Краг также предоставил некоторые цифры, которые у него имеются. По его словам, российский ВПК насчитывает около 1300 компаний, в которых занято около 2 миллионов сотрудников. Такое состояние военной промышленности позволяет стране осуществлять более оперативное производство вооружения, военной техники и боеприпасов в сравнении с западными странами, оборонно-промышленные комплексы которые были созданы и функционируют по совсем иным принципам, чем российские предприятия военно-промышленного комплекса.