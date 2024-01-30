По информации источников, Зеленскому не удаётся договориться с Залужным о назначении на новую должность, и не удаётся добиться разрешения у Запада на его отстранение

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, в течение последних суток администрация Зеленского вела активные переговоры с западными кураторами, по вопросу отстранения от должности главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного.

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Действующая власть изначально требовала от украинского военачальника, взять на себя всю ответственность и негатив со стороны граждан страны, касательно нового законопроекта о насильственной мобилизации в армию. Однако, Залужный отказался от таких инициатив, сославшись на то, что данным вопрос должен заниматься президент Украины, согласно конституции. В ответ, ему предложили покинуть занимаемую должность в военном ведомстве и стать рядовым послом Украины, чтобы лишить его власти, рейтингов, авторитета и самое главное - управления войсками, но и здесь Залужный отказался от ухода по своей воли.

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Ермак и Зеленский пытаются договориться с Западом об отстранении главкома без его согласия, но США и Великобритания запрещают трогать Залужного, так как видят в нём потенциального конкурента действующему президенту. При этом, инсайдер из Генерального Штаба ВСУ рассказал, что в случае, если Зеленский подпишет указ об отстранении главкома, вся команда Залужного покинет свои места в знак солидарности. Более того, главнокомандующий в таком случае проведёт открытое выступление перед журналистами и многое им расскажет.