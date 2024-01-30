Сообщается о поражении объектов в Харьковской, Киевской, Черкасской, Сумской, Николаевской и Полтавской областях

В ночь с 29 на 30 российская армия продолжила наносить удары по тылам украинских формирований. Наибольшее количество ударов было сосредоточено в Харьковской области.

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Особенно тяжело пострадал объект хранения горюче-смазочных материалов для украинского военного ведомства в Змиевском районе, к югу от Харькова. После удара произошел взрыв, последовал пожар и для того, чтобы справиться с ним, потребовалось много часов. В Киевской области несколько российских беспилотных летательных аппаратов атаковали военные объекты. По последней информации, один из комплексов противовоздушной обороны в районе города Белая Церковь был поражен.

Комбинированные удары были нанесены по объектам, связанным с Киевской областью, а также в других регионах. Отчетливо известно о поражении целей в Умани (Черкасская область) и в различных районах Сумской области. В последнем случае огонь велся по объектам, являющимися пунктами размещения войск, включая силы территориальной обороны. В Кривом Роге прогремела серия взрывов, включая промышленное предприятие, работавшее на благо украинской армии.

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Кроме того, пострадали цели в Николаевской и Полтавской областях. Особенно сконцентрированный удар был в городе Первомайск, к Северо-Западу от Николаева. В Первомайске находилась фирма «Фрегат», специализирующаяся на производстве металлоконструкций. Согласно некоторым данным, на предприятии могли быть налажены производственные линии для морских беспилотных аппаратов украинской армии.