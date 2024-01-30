Компания-разработчик проделала некоторые доработки согласно отзывам военных и готова к массовому производству продукта

АО "Хардберри-Русфактор", ведущая отечественная компания-разработчик, сообщает о близком завершении разработки перспективного дрон-конвертоплана "Ловкий" для российских военных. В ближайшее время планируется представить данный беспилотник на испытания Министерству Обороны страны с целью согласования возможного принятия на вооружение. Об этом сообщил генеральный директор и разработчик самого аппарата, Алексей Герман.

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Согласно информации, компания завершает испытания тестового образца дрона, финал испытаний запланирован на февраль. После этого "Ловкий" будет передан на рассмотрение представителям Минобороны. Предыдущее продемонстрированное беспилотное устройство вызвало положительные отзывы среди военных, однако для подробной проверки и испытаний необходим полноценный экземпляр.

"Мы уже провели демонстрацию полетного образца для Министерства обороны Российской Федерации. Сейчас наше ведомство ожидает предоставления полноценного испытательного образца для тестовых полетов. Планируется, что испытания новой версии беспилотника будут завершены к началу февраля" - цитирует слова генерального директора Алексея Германа РИА Новости.

Разработанный компанией конвертоплан обладает уникальными возможностями и способен развивать скорость в 2,5 раза выше, чем квадрокоптеры, которые сейчас широко применяются. Отличительной особенностью является возможность "Ловкого" взлетать подобно квадрокоптеру, а в полете передвигаться как самолет. Беспилотник разработан в качестве разведывательного и обладает способностью работать на расстоянии до 50 километров и находиться в воздухе около 1,5 часов. Масса аппарата при взлете составляет 6 кг, он способен нести до 5 кг полезной нагрузки. Благодаря вертолетному взлету "Ловкому" нет необходимости в катапультировании, он управляется одним оператором.

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Данное беспилотное устройство уже проходило испытания на передовой в районе военных действий и было переработано с учетом замечаний российских военных.