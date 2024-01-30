Источники в Офиса Президента опровергают данную информацию, однако, сообщают, что на Банковой действительно ищут способ убрать неудобного военачальника

Украинские информационные источники сообщают, что главкома ВСУ Валерия Залужного собираются снять с должности и отправить в отставку. Данную информацию распространяет и экс-народный депутат Верховной Рады Борислав Береза.

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Однако, данную информацию опровергают источники из Офиса Президента Украины. Вдобавок, только что, украинское Министерство Обороны также заявило, что просочившиеся данные неверны. При этом, инсайдер сообщил, что всё же администрация Зеленского в настоящий момент проводит переговоры с западными партнёрами по отстранению главнокомандующего украинской армией, но Пентагон и спонсоры из Великобритании категорически против такого расклада, Залужный им необходим на этой внутриполитической украинской "шахматной доске". Всё же, Зеленский и его приближенные анализируют реакцию в обществе вокруг слухов об отставке Залужного.

По информации от источника, главкому действительно попросту предложили другую государственную должность, само собой менее существенную и популярную. Главная цель Банковой, снести его с должности главкома, а уже затем растоптать его рейтинги и авторитет. Однако, Валерий Залужный отказался от каких-либо перестановок и Офиса Президента ищет другую стратегию по сносу военачальника.

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Причины снятия Залужного с должности не названы, однако эта информация, пока еще неофициальная, но вполне реальная. Слухи о возможном снятии генерала ходили уже давно. Более того, вражда между Зеленским и Залужным была общеизвестной. Глава страны считал, что главком только подсиживает его и стремится занять пост президента Украины.





