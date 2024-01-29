При движении задним ходом водители могут столкнуться с пустым экраном вместо видеопотока с камеры заднего вида, что ухудшает видимость и увеличивает риск аварий

Американская компания Tesla, специализирующаяся на производстве электромобилей, объявила о новом отзыве машин на территории США. По данным Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA), компания отзывает почти 200 000 транспортных средств из-за нестабильности ПО, что приводит к проблемам с отображением видеопотока с камер заднего вида.

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Документы, опубликованные Tesla, указывают, что данная проблема затрагивает 199 575 автомобилей моделей S, X и Y из общего числа 2 023 автомобилей. Это составляет более 10% от общего объема автомобилей, поставленных компанией в 2023 году. Все отзываемые автомобили оснащены бортовым компьютером Tesla 4-го поколения и работают с программным обеспечением от 2023.44.30 до 2023.44.30.6 или 2023.44.100 версий. Владельцы Tesla могут проверить версии установленного на их автомобиле программного обеспечения самостоятельно.

Согласно NHTSA, при движении задним ходом водители могут столкнуться с пустым экраном вместо видеопотока с камеры заднего вида, что ухудшает видимость и увеличивает риск аварий. Проблема была замечена Tesla в декабре, и 12 января было объявлено об отзыве автомобилей. Tesla уже решила данную проблему при помощи обновления программного обеспечения через сеть (OTA). Ожидается, что уведомления о отзыве будут отправлены владельцам по почте до 22 марта 2024 года.

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Напомним, менее двух месяцев назад Tesla отозвала все свои 2 миллиона машин в США из-за неисправностей автопилота. Автомобили, проданные с 2012 по 2023 год, получали автоматические обновления ПО по радиоканалу. Кроме того, в октябре компания отозвала более 54 000 автомобилей Model X из-за ошибки обнаружения тормозной жидкости, а в феврале более 360000 автомобилей из-за опасений, что функция самостоятельного вождения может привести к авариям.