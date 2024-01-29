Многим компаниям сложно подсчитать точные цифры из-за глубокой интеграции технологии во все сферы организации

Большие технологические компании в течение прошлого года активно обсуждали, как новые формы искусственного интеллекта изменят их бизнес. Благодаря миллиардным инвестициям, созданию многочисленных чат-ботов и обещаниям внедрить генеративный искусственный интеллект в свои продукты, эти компании привлекли инвесторов и достигли рекордного роста акций.

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Однако, спустя год после бума искусственного интеллекта технологические компании до сих пор не продемонстрировали, как всё это превратилось в прибыль. В течение недели особое внимание будет уделено этой неопределенности. Во вторник Microsoft Corp. и Alphabet Inc., две крупнейшие компании в области искусственного интеллекта, представят отчеты о прибылях.

В отличие от Nvidia Corp., которая может отслеживать свое развитие в области искусственного интеллекта благодаря популярному продукту H100, Alphabet и Microsoft не могут четко определить объем продаж, основанных на искусственном интеллекте, поскольку это понятие пронизывает все аспекты их бизнеса. Что касается Google, некоторые доказательства роста популярности искусственного интеллекта можно найти в его облачных вычислениях, которые предоставили прибыль в прошлом году благодаря стартапам в сфере искусственного интеллекта. Microsoft, с другой стороны, более конкретно раскрывает рост своего облачного продукта Azure, основанного на генеративном искусственном интеллекте.

Microsoft лучше подготовлен к тому, чтобы продемонстрировать свои доходы. После того, как год назад компания выделила $10 миллиардов на OpenAI, она начала обновлять свои товары с использованием инструментов большой языковой модели стартапа. В сентябре компания представила помощника на основе искусственного интеллекта Copilot для приложений Windows и Office, доступного для потребителей и предприятий по подписке.

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Финансовые результаты Microsoft могут показать, насколько популярны их инструменты на основе искусственного интеллекта с момента их запуска. Планы Microsoft по монетизации искусственного интеллекта помогли компании в этом месяце достичь рыночной капитализации в $3 триллиона.