По словам Исламской Республики, исламские движения в регионе не подчиняются Тегерану

Как сообщает американское издание Bloomberg, Иран стремится сохранить дистанцию от нападения на американскую базу в Иордании, совершенного ополченцами, поддерживаемыми Тегераном. Все это происходит в контексте возрастающего давления на президента Джо Байдена, который сталкивается с требованиями жесткого ответа в отношении Исламской Республики.

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"Группы сопротивления в этом регионе не подчиняются указам и действиям Исламской Республики Иран", - заявил официальный представитель Министерства Иностранных Дел Нассер Канаани в понедельник.

Он имел в виду сеть ополченцев, распространившихся от Йемена до Ирака, которые разделяют противостояние между Ираном, США и Израилем. Канаани отметил, что обвинения в адрес Ирана о его причастности к нападению на американскую базу в Иордании, в результате которого погибли три американских солдата, являются "необоснованными".

По данным властей США, американские солдаты погибли в результате удара беспилотника на Северо-Востоке Иордании. Ополчение Ирана в Ираке, организация, связанная с Ираном, заявила в воскресенье, что использовала беспилотники для нападения на четыре базы, включая Эт-Танф, где находятся американские солдаты.

Сирийская Обсерватория по правам человека, отслеживающая события в Сирии, сообщила, что поддерживаемые Ираном группы переместились вдоль реки Евфрат в Дейр эз-Зоре, неподалеку от сирийско-иракской границы, в ожидании возможного возмездия со стороны США.

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"Иран не будет приветствовать распространение конфликта в регионе. Однако, они также не вмешиваются в решения групп о том, как поддерживать палестинскую нацию или защищать себя", - добавил Канаани.