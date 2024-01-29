На сегодняшний день ББКН "Одуванчик" проходит испытание в зоне Спецоперации на Украине

Руководитель одного из ведущих предприятий российской военно-промышленной отрасли "КМЗ" объявил о том, что в скором времени завод приступит к массовому производству морских беспилотных аппаратов под названием "Одуванчик". По заявлениям Михаила Даниленко, за последние несколько лет, компания значительно повысила свои компетенции и теперь может успешно выполнять заказы на серийный выпуск таких морских беспилотников-камикадзе.

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Даниленко подчеркнул, что существенные финансовые инвестиции в разработку дают возможность оперативно и массово производить данную категорию беспилотных катеров. Однако, окончательное решение о запуске производства морских дронов-камикадзе в крупных масштабах, будет согласовано только вслед за успешным завершением соответствующих испытаний и тестов. Небольшая партия новейшего вооружения в данный момент проходит обкатку в зоне проведения Специальной Военной Операции на Украине.

По имевшейся ранее информации, проект под техническим названием ББКН "Одуванчик" (быстроходный безэкипажный катер-носитель) может развивать скорость до 80 километров в час и иметь запас хода свыше 200 километров, масса боевой части при этом может составлять до 600 килограммов.

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Старт массового выпуска морских дронов-камикадзе станет важным значительным составляющим в разработке надводных и подводных беспилотных технологий, которые значительно усилят военно-морскую мощь Российской Федерации.