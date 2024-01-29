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В Samsung надеются, что новые смартфоны с ИИ помогут вернуть рекордную долю на рынке смартфонов

За последние годы компания потеряла часть своих пользователей, которые перешли на смартфоны Xiaomi или Huawei
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  Samsung Electronics Co. сделала заявление о включении бота Ernie от Baidu Inc. в свою новую линейку смартфонов Galaxy S24 самым важным элементом. Южнокорейский производитель продемонстрировал  новинку как первый смартфон с искусственным интеллектом, а инструменты искусственного интеллекта от Baidu помогут с суммированием, организацией и переводом текста, по заверениям представителей компании. Кроме того, он обеспечит внутреннюю поддержку функции Samsung "Search Circle", которой на других рынках занимается компания Google Inc.

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  Программное обеспечение Google для Android стало базой большинства смартфонов в Китае, однако дополнительные мобильные сервисы компании и магазин приложений недоступны, поэтому местным компаниям приходится заполнять эту нишу альтернативными вариантами, такими как WeChat от Tencent Holdings Ltd. Для Baidu сделка с Samsung означает внедрение Ernie AI, одного из первых и лучших конкурентов ChatGPT от OpenAI.

  Доля Samsung на крупнейшем в мире рынке смартфонов сократилась примерно до 1-2% за последние годы, ведь ее место заняли местные бренды, такие как Xiaomi Corp. и Huawei Technologies Co. Показ Ernie на престижном мероприятии может привлечь миллионы пользователей, поскольку южнокорейская компания защищает глобальное присутствие и стремится внедрить новую основную категорию складных устройств.

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смартфоны xiaomi huawei технологии искусственный интеллект рынок
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