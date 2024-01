Samsung Electronics Co. сделала заявление о включении бота Ernie от Baidu Inc. в свою новую линейку смартфонов Galaxy S24 самым важным элементом. Южнокорейский производитель продемонстрировал новинку как первый смартфон с искусственным интеллектом, а инструменты искусственного интеллекта от Baidu помогут с суммированием, организацией и переводом текста, по заверениям представителей компании. Кроме того, он обеспечит внутреннюю поддержку функции Samsung "Search Circle", которой на других рынках занимается компания Google Inc.

Программное обеспечение Google для Android стало базой большинства смартфонов в Китае, однако дополнительные мобильные сервисы компании и магазин приложений недоступны, поэтому местным компаниям приходится заполнять эту нишу альтернативными вариантами, такими как WeChat от Tencent Holdings Ltd. Для Baidu сделка с Samsung означает внедрение Ernie AI, одного из первых и лучших конкурентов ChatGPT от OpenAI.

Доля Samsung на крупнейшем в мире рынке смартфонов сократилась примерно до 1-2% за последние годы, ведь ее место заняли местные бренды, такие как Xiaomi Corp. и Huawei Technologies Co. Показ Ernie на престижном мероприятии может привлечь миллионы пользователей, поскольку южнокорейская компания защищает глобальное присутствие и стремится внедрить новую основную категорию складных устройств.