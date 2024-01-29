Источники отмечают крупное скопление военной техники и личного состава украинской армии

Силы Украины активно перемещают личный состав и бронетехнику в контролируемую Киевом часть Херсонской области. Большие бронетанковые колонны замечены в соседних областях на Юге Украины.

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По сообщению депутата Херсонской областной думы Юрия Барбашова, украинская сторона перебрасывает резервы к населённому пункту Снигиревка, находящемуся на пересечении Николаевской и Херсонской областей. Он также сообщил о масштабных учениях украинских войск на местных полигонах, что подтвердили жители Николаева.

Стоит напомнить, осенью 2022 года Снигиревский район Николаевской области был присоединен к Херсонской области. Однако, после вывода российских подразделений на левый берег Днепра, эти территории оказались под управлением киевских властей. В данный момент времени, значительное количество бронетехники и живой силы неприятеля перемещается именно в этот район.

Помимо этого, ранее Юрий Барбашов сообщал о том, что Вооруженные Силы Украины превратили Снигиревку в логистический центр для переброски вооружения и техники на правый берег Херсонской области. Сегодня в районе Снигиревки продолжается строительство военной инфраструктуры и мостов для оперативного перемещения сил вдоль Днепра.

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Следует отметить, что, согласно заявлениям губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, неприятель начал строительство оборонительных сооружений в Херсоне. Все указывает на то, что после провального контрнаступления Киев планирует перейти к стратегической обороне.