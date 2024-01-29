Таким образом Вашингтон намерен не давать китайским компаниям использовать платформы Amazon, Microsoft и Google для развития искусственного интеллекта

Американские власти призывают поставщиков облачных услуг, такие как Amazon.com Inc. и Microsoft Corp., активно расследовать и проверять иностранных клиентов, разрабатывающих приложения искусственного интеллекта на их платформах.

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Предложение администрации Байдена, которое планируется опубликовать в понедельник, требует от таких компаний раскрытия имен и IP-адресов иностранных клиентов. Согласно проекту правил, опубликованному в воскресенье, Amazon и другие компании, включая Google, должны будут разработать бюджет для сбора таких данных и сообщать о любой подозрительной деятельности.

При реализации этих требований Вашингтон сможет преградить главный путь, по которому китайские компании получают доступ к центрам обработки данных и серверам, играющим важную роль в обучении искусственного интеллекта. Кроме того, такие требования возлагают на облачные сервисы бремя сбора, хранения и анализа данных о клиентах, что напоминает строгие правила "знай своего клиента" в финансовой отрасли.

Министр торговли США заявила в пятницу, что ее команда работает над противодействием угрозам национальной безопасности, связанных с разработкой искусственного интеллекта, и усилия, скорее всего, будут направлены на компании из Китая. Вашингтон, который уже работал над ограничением доступа Пекина к передовым полупроводникам, хочет ограничить способность китайских компаний разрабатывать искусственный интеллект с потенциальным военным применением.

"Эти модели попадают в руки негосударственных акторов или людей, которые не являются нашими союзниками, что очень опасно", - заявила Раймондо в Вашингтоне.

Развитие искусственного интеллекта и других технологий нового поколения в Китае является главной заботой администрации, которая считает Пекин своим главным глобальным стратегическим конкурентом.

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Вашингтон старается сдерживать развитие Китая, перекрыв экспорт чипов в эту страну и наложив санкции на некоторые китайские компании, но технологическим лидерам Китая удалось достичь значительных прорывов, несмотря на ограничения США.