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Zelikman
Суд Гонконга вынес решение о ликвидации строительной группы China Evergrande Group
Рынок недвижимости Китая продолжает страдать, несмотря на поддержку со стороны правительства

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  Как сообщает американское издание Bloomberg, суд Гонконга вынес решение о ликвидации China Evergrande Group, что стало значимым прецедентом для застройщиков по всему миру. Прекращение деятельности может привести к изменению руководства и решению некоторых проблем, заявила судья Линда Чан в Высоком суде города в понедельник утром.

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  Постановление, принятое в понедельник, является ключевым символом кризиса недвижимости в Китае, который препятствует экономическому росту и подрывает доверие потребителей. Также это решение, вероятно, вызовет потрясения в финансовой системе Китая, когда политики пытаются предотвратить крах фондового рынка.

  China Evergrande Group в течение последнего десятилетия была крупнейшим застройщиком страны по объемам продаж, но объявила дефолт по долларовым облигациям в декабре 2021 года. Жалобу о ликвидации подала в июне 2022 года компания Top Shine Global Limited из Intershore Consult (Samoa) Ltd., которая была стратегическим инвестором в платформе онлайн-продаж застройщика.

  Торги акциями Evergrande были приостановлены после того, как их цена упала на 21%, снизив рыночную стоимость компании до всего лишь 2,15 миллиарда гонконгских долларов.

  Судья Чан, который ранее рассматривал дела застройщиков и организовал ликвидацию одной из них, проведет слушание по регулирующему постановлению в понедельник в 14:30. Эти постановления означают, что суд будет наблюдать за процессом ликвидации, возможно, включая назначение ликвидатора.

  Однако, ликвидатору вероятно придется столкнуться с сложностями взаимодействия с китайскими застройщиками. Большинство проектов Evergrande управляются местными подразделениями, и оффшорному ликвидатору может быть сложно конфисковать их. Строительные работы, поставка жилья и другие активности на материковом Китае, скорее всего, будут продолжаться, пока этот процесс разворачивается.

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  Несмотря на введение Китаем новых мер по сдерживанию падения цен и спроса, рынок недвижимости продолжает проседать.

#китай #экономика #недвижимость #evergrande
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