Материалы показывают, что украинские формирования преднамеренно атакуют мирное население

Накануне украинские военные опубликовали видеоматериал с беспилотного летательного аппарата, который ударил по мирному жителю, находившемуся за рулём экскаватора на территории Белгородской области.

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Уже не первый раз украинские формирования преднамеренно атакуют мирное население и гражданскую инфраструктуру в регионах Российской Федерации. Особенно резонансным стал обстрел со стороны киевских формирований 30 декабря 2023 года, когда один ударов был нанесен по открытому катку на Соборной площади, где в этот момент проводило время большое количество местных жителей.

Хоть украинские политики и не берутся комментировать подобные атаки, ранее тактику ВСУ уже объяснили представители военного ведомства в интервью западной прессе. Военные раскрыли, что такими атаками украинские силы пытаются нивелировать провалы на поле боя и поднять дух украинского общества.

Последние видео лишь доказывает тот факт, что формирования ВСУ целенаправленно бьют по мирным жителям, сея хаос и пытаясь запугать население страны.

Полное видео доступно по ссылке: https://t.me/c/1102909292/52183

Оператор БПЛА отчётливо видел, что перед ним гражданское население, не представляющее никакой опасности, и всё же он направил дроны-камикадзе прямо в кабину водителя.

Позднее об этом инциденте писал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков:

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"На окраине села Колотиловка Краснояружского района ВСУ атаковали экскаватор с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадал рабочий. Бригадой скорой медицинской помощи он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. У мужчины открытый перелом правой голени и рваная рана левой ноги. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - заявил политик в своё телеграм-канале.