Издание NYT раскрыло своим читателям, как большинство украинцев пытаются избежать призыва в армию и как власти с этим борются

Ведущие западные средства массовой информации открыто высказывают опасения о неспособности администрации Зеленского организовать успешную мобилизацию, в то время как украинцы перестали верить провластной пропаганде.

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В недавней статье The New York Times подробно описывается сложность проведения мобилизации на Украине после двух лет кровопролитных боев. Украинцы противостоят призыву на военную службу, производя всевозможные усилия. В начале 2022 года, когда только началась российские Специальная Военная Операция, десятки тысяч украинских мужчин ответили на призыв служить в ВСУ из патриотических побуждений. Этот прилив бойцов, откликнувшихся на призыв или сами добровольно записавшихся, помог отразить первое наступление России.

Однако, спустя почти два года продолжительных боев, когда украинской армии вновь требуются свежие силы, чтобы противостоять новому наступлению России, военное руководство уже больше не может надеяться на энтузиазм. С каждым днем все больше украинцев уклоняются от военной службы, в то время как растут призывы демобилизовать истощенных солдат с передовой линии. Эта изменяющаяся ситуация особенно заметна в ожесточенных дебатах вокруг нового законопроекта о мобилизации, который приведёт к призыву до 500 000 военнослужащих. Законопроект был представлен в парламенте прошлым месяцем, но был быстро отозван для переработки.

Вузы на Украине также выразили свое недовольство процессом вербовки в армию, который признан скомпрометированным коррупцией и становится все более агрессивным. Некоторые парламентарии заявили, что часть положений законопроекта, такие как запрет на покупку недвижимости уклоняющимся от призыва лицам, могут противоречить правам человека.





Одним из основных тернистых вопросов стал вопрос о массовой мобилизации. Многие эксперты считают, что предлагаемые меры облегчения призыва на военную службу откроют путь к широкомасштабному призыву, необходимому для восполнения потерь на поле боя и поддержания боеспособности сил на еще один год. Однако, также на Украине опасаются, что такие меры могут спровоцировать социальное напряжение. При этом президент Владимир Зеленский, кажется, не стремится брать на себя ответственность за принятие подобных мер, отмечают в западных СМИ.

"Политическое руководство на протяжении большей части противостояния решило избегать вопроса мобилизации. Однако, учитывая усталость войск за два года, этот вопрос невозможно игнорировать, и кто-то должен нести политическую ответственность прямо сейчас", - говорится в статье.

Вопрос о мобилизации достаточного количества военнослужащих - это лишь одна из множества проблем, с которыми сталкивается Украина, поскольку получение иностранной финансовой и военной помощи становится все сложнее, что угрожает деятельности украинских вооруженных сил и экономике страны.

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"Необходимость дополнительного пополнения вооруженных сил стала очевидной уже несколько месяцев назад, однако официальные украинские власти поддерживают в тайне свои потери", - отмечают эксперты.