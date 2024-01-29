В случае координации действий со Штатами, администрация Нетаньяху может наоборот получить дополнительное вооружение.

Данные от NBC News указывают на то, что администрация Байдена рассматривает возможность замедления или приостановки поставок определенных видов оружия в Израиль с целью оказать давление на премьер-министра Нетаньяху и побудить его прислушаться к требованиям Соединённых Штатов о сокращении военных операций в секторе Газа.

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Источники, знакомые с этим вопросом, сообщают, что Пентагон, по указанию Белого дома, рассматривает запросы Израиля на поставку оружия с целью определить возможность использования его в качестве рычага давления. Однако, администрация сосредоточена на развертывании наступательных военных технологий и, вероятно, не замедлит поставки средств противовоздушной обороны.

Кроме того, согласно информации, представленной NBC, официальные лица также обсуждают возможность предоставления Израилю большего количества запрошенного оружия в качестве стимула для принятия некоторых мер, настоятельно рекомендованных США.

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Представитель Совета национальной безопасности заявил NBC, что Израиль имеет законное право защищаться от действий Хамаса, при этом строго соблюдая международное гуманитарное право и придерживаясь принципов защиты гражданского населения.