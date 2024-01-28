Накануне Исламская Республика отправила в космос 3 спутника за счёт новой ракеты Симург

В воскресенье Иран объявил об успешном запуске трёх спутников в космос при помощи ракеты, которая ранее неоднократно подводила, что является последним шагом в программе усовершенствования баллистических ракет Тегерана, по мнению западных стран.

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Запуск произошел в условиях нарастающего напряжения на всем Ближнем Востоке из-за продолжающегося конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, что вызывает опасения региональной войны. В то время как Иран не вмешивается вооруженным путем в данный конфликт, страна столкнулась с растущим давлением со стороны своей теократии, требующей принятия соответствующих мер.

В то же время западные страны по-прежнему беспокоятся из-за быстрого развития ядерной программы Ирана. На публикуемых иранским государственным телевидением кадрах видно ночной запуск ракеты "Симург" с космодрома имени Хомейни в сельской провинции Семнан. Государственное телевидение назвало запущенные спутники "Махда", "Кайхан-2" и "Хатеф-1".

"Махда" описывается как исследовательский спутник, а "Кайхан" и "Хатеф" - наноспутники, предназначенные для глобального позиционирования и связи соответственно. Иранское Министерство информационных и коммуникационных технологий заявило, что "Махда" уже передал сигналы обратно на Землю.

Программа "Симург" включала в себя пять неудачных попыток запуска ракет-носителей. Проблемы с ракетой "Симург", или "Феникс", стали частью серии неудач, произошедших в последние годы в гражданской космической программе Ирана, включая фатальные пожары и взрывы на стартовых площадках, которые привлекли внимание бывшего президента США Дональда Трампа.

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Сообщается, что ракета, запущенная в воскресенье, имела надпись на фарси "Мы можем", что, вероятно, отражает предыдущие неудачи. "Симург" - это двухступенчатая ракета на жидком топливе, которая, по словам иранцев, предназначена для вывода спутников на низкую околоземную орбиту. Однако в докладе разведки США об оценке глобальных угроз на 2023 год сообщается, что разработка спутниковых ракет-носителей уменьшает сроки разработки Ираном межконтинентальных баллистических ракет, так как применяются аналогичные технологии. В данном докладе именно "Симург" упоминается как возможная ракета двойного назначения.