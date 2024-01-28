По имеющимся данным, руководство Минобороны Украины вынуждено затыкать дыры на линии соприкосновения всеми возможными средствами

Как сообщает источник в Генеральном Штабе Вооруженных Сил Украины, из-за критических потерь в штурмовых подразделениях дыры приходится закрывать всеми попавшимися под руку, начиная от танкистов и заканчивая операторами беспилотных летательных аппаратов.

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По этой причине в настоящий момент на линии боевого соприкосновения большое количество слабо подготовленных бойцов ВСУ, которые попали в пехотные подразделения с тыловой зоны, а некоторые и вовсе только недавно были задержаны сотрудниками ТЦК и стремительно оказались на передке.

По информации инсайдера, в первую очередь руководство Министерства Обороны набирает людей в штурмовые отряды, которые несут самые большие потери. И гражданское население это прекрасно понимает и не желает вступать в ряды вооружённых сил.

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Омрачает общее положение положение Генштаба ВСУ ещё тот факт, что из-за таких перестановок и затыкания дыр, армия теряет более-менее обученных специалистов, которые уже были подготовлены к выполнению определённых задач. Уже в будущем на их места будут сажать зелёных, наспех обученных новобранцев, и они, вполне возможно, смогут повторить такую же "переквалификацию", которую их побратимы проходят сегодня. С этим в украинском руководстве пока ничего поделать не могут.