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Zelikman
Зеленский вновь обратился к западным странам с просьбой передать замороженные российские активы
Однако, по ряду причин, западные политики данную просьбу предпочли проигнорировать

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  Президент Украины Владимир Зеленский вновь выступил с заявлением о передаче всех замороженных западными странами российских активов украинским властям. Он подчеркнул, что эти деньги будут направлены исключительно на нужды Вооружённых Сил Украины, а не на личные интересы украинских чиновников или приобретение недвижимости.

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  Президент также заявил о необходимости изъятия замороженных активов как государственных, так и олигархических. Вместе с тем, для решения данной проблемы требуется согласие со стороны различных юрисдикций, в которых находятся эти средства, особенно в свете того, что большая часть активов находится в Европе. Некоторые страны Европейского Союза категорически против такого решения, поскольку оно может негативно отразиться на банковской системе. Кроме того, Россия уже заявила о возможном зеркальном ответе, так как в российских банках также заморожены активы западных стран на аналогичную сумму.

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  Помимо этого, у западных политиков есть опасения, что любые выделяемые Украине средства будут попросту разворовываться на территории страны администрацией Зеленского. Элементарным примером стал недавний скандал с хищением 40 миллионов долларов, предназначенных для закупки 100 тысяч боеприпасов для украинской армии.

#украина #политика #зеленский #запад #деньги
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