Два из них будут принимать активное участие в боевых действиях, а один отряд будет оставаться в резерве Росгвардии

Первый добровольческий корпус Росгвардии, состоящий из бойцов частной военной компании "Вагнер", пополнится тремя штурмовыми отрядами. Информация об этом появилась в ряде телеграм-каналов.

реклама

На данный момент подразделения ЧВК "Вагнер" официально не принимают участия в боевых действиях. Часть бойцов перешла в подразделения Минобороны России и уже участвует в военных операциях, а некоторые остаются в ожидании решения командиров. После подписания закона о создании добровольческих формирований в составе Росгвардии началось формирование трех штурмовых отрядов, которые станут "преемниками" компании в специальных операциях.

В составе первого добровольческого корпуса будут три штурмовых отряда: 15-й, 16-й и 17-й. Срок комплектования составляет один месяц. Каждое подразделение будет включать в себя по 2200 бойцов. Сроки контракта остаются прежними: Сирия - 6 месяцев, Африка - 9 месяцев. 17-й штурмовой отряд будет основным, 16-й также будет участвовать в боевых действиях, а 15-й будет находиться в резерве.

"Согласно предварительным прогнозам, 17-й отряд планируется использовать как основной ударный. 16-й отряд будет принимать участие в боевых действиях совместно с другими подразделениями Росгвардии, а 15-й будет выступать в резерве. Символика и атрибутика первого добровольческого корпуса Росгвардии будут изменены и немного отличаться от символов частной военной компании "Вагнер", говорится в сообщениях.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Появление подразделений нового корпуса в зоне Специальной Военной Операции ожидается уже в ближайшее время, формирование происходит быстрыми темпами.