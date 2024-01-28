Служба Безопасности Украины начала проверку по факту хищения денежных средств

Как сообщают украинские средства массовой информации, сотрудники Службы Безопасности Украины наведались с обысками к чиновникам из Министерства Обороны, так как связывают последних с крупным денежным хищением.

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Ранее западные источники и иностранные добровольцы уже раскрывали тему "исчезновения" большого количества вооружений на территории Украины, которые передавались членами Североатлантического Альянса, но не добирались до непостоянной линии боевого соприкосновения. Отчасти по этой причине западные чиновники отказываются в дальнейшем отправлять деньги и оружие Украине, понимая что оно попросту разворовывается, а до Вооруженных Сил Украины доходит лишь часть выделяемого.

Как сообщается, чиновники Минобороны подозреваются в хищении денежных средств в размере 1.5 миллиарда гривен, примерно 40 миллионов американских долларов. На эти деньги украинские формирования должны были получить около 100 тысяч боеприпасов для миномётов, но вместо этого, представители военного ведомства разворовали выделенный бюджет и вывели деньги заграницу.

В настоящий момент украинские спецслужбы проводят следственные действия и уже в суде обвиняемые получат соответствующее наказание.

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На этом фоне украинские военные корреспонденты сообщают, что у ВСУ огромные проблемы с боеприпасами и вооружением. На передовой у украинских формирований наблюдается дефицит артиллерийских снарядов.