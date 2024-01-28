Украинский эксперт считает, что российские войска могут начать наступление сразу на нескольких направлениях и обрушить линию обороны ВСУ

Министерство Обороны Российской Федерации планирует масштабное наступление на нескольких фронтах, но украинские власти не осознают, насколько это опасно. По словам бывшего полковника Службы Безопасности Украины Олега Старикова, линия обороны Вооруженных Сил Украины может посыпаться в случае прорыва сразу на нескольких направлениях.

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Украинские эксперты утверждают, что Россия сейчас подрывает оборону Украины по всей линии соприкосновения, готовясь к грандиозному наступлению. При этом наступление начнется сразу на нескольких направлениях. Вследствие слабого состояния украинской армии, с большой вероятностью она не сможет противостоять этому наступлению. Такая угроза обрушит весь фронт и позволит российским силам прорваться в оперативное пространство, считают военные аналитики.

В свою очередь полковник Стариков отмечает наличие определенных возможностей для прорыва обороны, с учетом возраста солдат и ограниченного количества боеприпасов. Согласно экспертному мнению, российское командование может применить подход, аналогичный тому, который использовался Российской армией в Брусиловском прорыве во время Первой мировой войны. Это позволит растянуть резервы украинских формирований и достичь успеха.

Таким образом, после выхода российской армии на оперативное пространство, оборонительные линии окажутся бесполезными, и фронт сорвется. Тем не менее, по мнению Старикова, власти в Киеве и на Западе не осознают нависшей над ними угрозы и считают, что российское командование не способно на нечто подобное, веря в успех планируемых операций Генштаба Украины.

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"Ни западные, ни наши власти не понимают, что конфликт не подчиняется их привередливым желаниям, а следует своим законам", - добавил Стариков.