Данные платформы будут оснащены ракетами дальнего действия и сумеют поражать цели на расстоянии до 1000 км

Процесс совершенствования иранского флота и ракетного вооружения продолжается. Как сообщает командующий Военно-Морскими Силами Исламской Республики контр-адмирала Шахрама Ирани, военные суда на воздушных подушках будут оснащаться ракетами дальнего действия.

реклама

В ближайшее время в состав флота войдет несколько новейших судов на воздушной подушке, все они будут вооружены ракетами большой дальности, способными поразить цели на расстоянии до 1000 км. Благодаря такому вооружению, Иран сможет контролировать акватории не только Персидского залива, но и Аденского залива, а также Аравийского и Красного морей. Потенциально ракеты, запущенные с новых военных судов из северных районов Персидского залива, смогут достичь территории Израиля.

Кроме того, командующий ВМС Ирана отмечает начало производства вертолета с системами радиоэлектронной борьбы. Иран также продемонстрирует свои достижения в производстве торпед двойного назначения и в развитии беспилотников, способных выполнять разведывательные и ударные задачи.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Шахрам Ирани подчеркивает, что развитие флота является одной из основ государственной безопасности для Ирана. Государство уделяет серьезное внимание этому развитию в последние годы, и иранский флот превращается в мощную силу в регионе, что признают и его противники.