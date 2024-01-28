Местные средства массовой информации утверждают, что у КНДР уже имеются на вооружении гиперзвуковые ракеты

В воскресенье, как сообщает американское издание Bloomberg, Северная Корея произвела запуск неопознанных крылатых ракет. Это уже не первый случай подобных учений КНДР, после усиления лидером Ким Чен Ыном риторики о возможном конфликте с США и Южной Кореей.

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Несколько снарядов были замечены в близлежащих акваториях северокорейского портового города Синпо, сообщает объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Вооруженные силы Южной Кореи усилили бдительность. В начале января Северная Корея осуществила первый аналогичный запуск баллистической ракеты средней дальности, предназначенной для поражения баз США в Азии. Официальные СМИ страны утверждали, что это была гиперзвуковая ракета, оснащенная спускаемым аппаратом, способным нести ядерную боеголовку и маневрировать на высоких скоростях.

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Помимо этого, Северная Корея также выпустила несколько крылатых ракет у своего западного побережья и снесла памятник, посвященный воссоединению с Южной Кореей, в результате активизации Ким Чен Ыном кампании давления на своего соседа. Американское издание считает, что КНДР может получать существенную помощь от Российской Федерации в создании более совершенных ракетных систем и других вооружений. Согласно заявлениям США и Южной Кореи, вооружение включает баллистические и крылатые ракеты. Вероятно, Россия предоставляет КНДР также ключевые материалы и сырьё, способствующие расширению ее экономики и усилению военной мощи, тем самым укрепляя положение страны, считают на Западе.