Украинские военные использовали цеха одного из заброшенных предприятий в качестве пункта временной дислокации

Сообщается о проведении эффективной атаке, осуществленной российскими войсками ночью в городе Славянске, который подчиняется киевским властям. Целью удара стало предприятие, расположенное на территории Донецкой Народной Республики.

реклама

Данное предприятие уже длительное время не функционировало и его цеха использовались как место размещения для некоторых подразделений украинских сил. Сейчас нет точной информации о том, какие именно подразделения были размещены в цехе, и имелся ли в нем склад с боеприпасами. Однако сообщается, что постройка была полностью разрушена.

Местные жители наблюдали, как вскоре после атаки на цех на место прибыло множество автомобилей скорой помощи. Так как предприятие находилось в состоянии простоя, нет вероятности, чтобы там находились рабочие. Судя по всему, скорая помощь приехала, чтобы провести эвакуацию пострадавших украинских военнослужащих.





Приблизительные потери украинских вооруженных сил, вызванные этой атакой, до сих пор неизвестны. Однако точность удара говорит о том, что предварительно была получена достоверная информация о пребывании украинских войск в здании цеха. Также не исключено, что в помещениях могли находиться и иностранные добровольцы.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Славянск составляет важную логистическую базу для украинских сил, в том числе на данном направлении. Это объясняет наличие большого количества военнослужащих и военной техники в городе, а также переброску резерва из других районов.