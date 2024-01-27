Украинская оборона продолжает сыпаться под ударами российских войск





Военные информационные каналы в течение дня сообщили о новых достижениях вооруженных сил Российской Федерации. По информации военных корреспондентов, войска успешно освободили посёлки Котляровка и Табаевка, а также активно продолжают штурм села Кисловка в Харьковской области.

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Посёлок Табаевка находится на Сватовском направлении, в административном отношении принадлежит Харьковской области. Старт освобождения Табаевки российские военные получили после успешного взятия села Крахмальное.

Котляровка находится немного южнее Кисловки и также была долгое время подвержена атакам российских войск. В настоящее время Вооруженные Силы РФ активно штурмуют село Кисловка, где украинские формирования отчаянно сопротивляются.





Как видно на карте, выделенная красным цветом территория обозначает направления наступлений российских войск и уже освобожденные населенные пункты, такие как Крахмальное, Котляровка и Табаевка. Места потенциальной концентрации сил Украины выделены синим цветом.

Информация об освобождении Котляровки и Табаевки пока не получила официального подтверждения. Однако, без сомнения, в последние недели российская армия достигла значительных успехов на Купянско-Харьковском направлении линии соприкосновения. Даже украинские военные корреспонденты вынуждены признать, что контроль над населенным пунктом Синьковка уже полностью находится в руках Вооруженных Сил РФ.

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По данным военных корреспондентов, освобождение Табаевки было выполнено подразделениями 47-й дивизии, продолжившими наступление после освобождения Крахмального. Если ситуация будет развиваться в том же направлении, то в ближайшем будущем и сам Купянск, имеющий стратегическое значение в логистике ВСУ на данном направлении, окажется под прямой угрозой вытеснения украинских формирований.