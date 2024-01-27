После восстановления связи оказалось, что лопасть винта вертолета серьезно повреждена, и теперь он не может продолжать полеты

В качестве демонстрации технологии и с целью определения возможности полета на Марсе, был разработан легкий вертолет Mars Ingenuity. Он достиг красной планеты вместе с марсоходом Perseverance 18 февраля 2021 года и впервые взлетел 19 апреля. Исследовательская программа NASA рассчитывала на не менее 5 полетов в течение 30 дней, но результаты превзошли все ожидания. NASA приняла решение продлить миссию и задействовать Ingenuity в качестве воздушного разведчика для марсохода Perseverance.

реклама

Во время обычного полета Ingenuity потерял связь с марсоходом Perseverance, который обеспечивает передачу сигналов. Однако, контакт был восстановлен на следующий день. Вскоре после этого NASA получила информацию о том, что лопасть винта вертолета, изготовленная из углеродного волокна, была серьезно повреждена, и теперь он не может продолжать полеты. Оперативные службы космического агентства продолжают исследование причины потери связи. Билл Нельсон, администратор NASA, отметил, что Ingenuity продемонстрировал результаты, превышающие все ожидания, и проложил путь для будущих полетов в нашей солнечной системе.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В то же время миссия марсохода Mars Perseverance продолжается. Марсоход, размером с автомобиль и весом более 2200 фунтов, успешно преодолел более 15 миль пути на Красной планете. Главной целью его миссии является исследование кратера Езеро, однако марсоход также собирает образцы почвы и атмосферы для возможной миссии по их возврату на Землю. В этом месяце NASA также сообщила о новых задержках, которые повлияют на миссии Artemis. Планируется запустить Artemis 2 не ранее конца 2025 года, а посадочная миссия Artemis 3 состоится не ранее сентября 2026 года.