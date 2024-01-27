В настоящий момент предприниматель делает больший упор на компанию Nvidia, на чипы которой уже сформировался дефицит

Илон Маск, глава Tesla Inc., объявил о намерении приобрести чипы у Advanced Micro Devices Inc. с целью увеличения инвестиций на вычислительное оборудование, используемое для работы с искусственным интеллектом. Недавно Маск сообщил на платформе социальных сетей X (заблокирована в РФ), что в этом году Tesla потратит более 500 миллионов долларов на оборудование Nvidia Corp. В связи с этим ему задали вопрос о покупке чипов у AMD. В ответ Маск заявил: "Да".

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На данный момент Nvidia является лидером в производстве ускорителей искусственного интеллекта - процессоров, способных работать с большими объемами данных, - однако конкуренты, включая AMD, также стремятся проникнуть на рынок данной технологии. В прошлом месяце AMD представила новую модель MI300, которая согласно заявлениям компании, способна запускать программное обеспечение для искусственного интеллекта быстрее, чем аналогичные продукты конкурентов.

После комментариев Маска акции AMD ненадолго выросли на более чем 1% во время внерабочих часов в пятницу, хотя в предыдущие торговые сессии они показывали снижение. Кроме того, Маск объявил о планах Tesla вложить около 1 миллиарда долларов в проект под названием Project Dojo до конца текущего года. Dojo станет собственным суперкомпьютером, предназначенным для обработки колоссальных объемов данных, включая видеоматериалы с автомобилей Tesla, необходимые для разработки ПО. Стратегия компании заключается в использовании технологий Nvidia, а также собственных разработок.

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"Мы идем по двум путям - Nvidia и Dojo. Однако я бы рассматривал Dojo как перспективный проект. Стоит рискнуть, так как потенциальная отдача очень высока", - сообщил Маск во время презентации финансовых результатов Tesla в среду.