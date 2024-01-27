Об этом сообщают западные средства массовой информации

Как сообщает западная пресса, в свете увеличения событий последних двух лет, власти Соединённых Штатов решают начать наращивание военной мощи Североатлантического Альянса. Администрация Байдена планирует разместить ядерные ракеты на территории Великобритании. По заявлению британского издания, это произойдёт впервые за последние полтора десятка лет.

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Редакция The Daily Telegraph информирует, что у Пентагона имеются планы транспортировки ядерных боеприпасов на военную базу Лейкенхит в графстве Саффолк, Великобритания. В январе 2024 и летом 2023 годов Министерство обороны Соединённых Штатов выкладывало документы на сайте государственных закупок, свидетельствующие о намерении приобрести гидравлические платформы и средства баллистической защиты для приготовления к выполнению "ядерной миссии" в Великобритании.

Пентагон искал это оборудование для авиабазы Лейкенхит, используемой королевскими военно-воздушными силами Великобритании. По информации издания, Штаты имеют возможность разместить на этой базе авиабомбы, превосходящие по мощности боеприпасы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году в три раза.

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В 2008 году американская администрация распорядилась вывести ядерные силы из Великобритании. Тогда власти посчитали, что риски холодной войны ушли на задний план и Россия уже не в состоянии соперничать с Западом в военно-политическом плане. Похоже, спустя 15 лет Вашингтон пересматривает свое решение, однако, представители американского Министерство Обороны пока не комментируют данную информацию