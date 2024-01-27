Среди сгоревшей бронетехники можно заметить британский танк Challenger-2





В результате боевых действий на Запорожье, российские войска успешно уничтожили большое количество танков и бронированных машин западного производства. Свидетельством этого стали появившиеся в сети видеозаписи, демонстрирующие уничтоженную военную технику ВСУ, включая британский танк Challenger 2.

реклама

На некоторых участках Запорожского направления уже появились специально отведенные зоны, напоминающие настоящие "кладбища" военной техники ВСУ. В списке поврежденных танков и бронемашин значительное число принадлежат западным производителям. Например, Украина получила 14 танков Challenger. Вероятно, большая часть этих британских танков уже была потеряна украинскими силами.

Интересно отметить, что именно после этих боевых действий специалисты британского военного ведомства оперативно приступили к улучшению бронезащиты следующей модели танка Challenger 3, которая еще не поступила на вооружение Королевских сил.





рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Результаты летне-осеннего контрнаступления украинской армии показали, что российские подразделения успешно нейтрализуют переданную Западом военную технику, включая британские танки. По причине значительных потерь в военной технике, украинское командование приняло решение увеличить использование пехотных штурмовых групп. Это еще одна причина высоких потерь со стороны украинских сил в ходе контрнаступления.