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Zelikman
Майнеры находят альтернативные вариант заработка на своих видеокартах
Блогер рассказал, как он зарабатывает около $20 с двух видеокарт RTX 4090

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  За последние недели майнерские проекты существенно потеряли в цене и закупка нового майнинг-оборудования вновь утратила свою привлекательность для шахтёров и инвесторов. В частности речь идёт о майнерах на видеоадаптерах, которые наблюдают весьма пессимистичные цифры в различных майнинг-калькуляторах.

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  Также к стабильному заработку не могут прийти и пользователи ASIC-устройств для криптовалюты Kaspa, чей хешрейт продолжает неустанно расти. Общая вычислительная мощность сети закрепилась на уровне 160 PH в секунду, а оборудование постепенно начало снижаться в цене, так как альтернативного проекта для них нет.

  Касательно майнеров на видеокартах, некоторые предприимчивые шахтёры начали собирать специфичные сборки, для сдачи своего оборудования в аренду. Дело в том, что один из крипто-проектов под названием Clore запустил свой маркетплейс, где пользователи могут арендовать оборудование для выполнения каких-либо задач.

  Однако, данный тип майнинга требует определённых условий от шахтёров. В первую очередь, помимо высокопроизводительных графических ускорителей необходимы мощные многопоточные процессоры и приличные объёмы оперативной памяти. Помимо этого, видеоадаптеры должны быть одной модели и от компании Nvidia. Вдобавок, всё это железо будет работать на пределе своих возможностей, что также не понравится многих майнерам.

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  Все эти факторы в совокупности отталкивают "золотодобытчиков 21-го века", однако, как сообщает один из майнинг-блогеров, доход от таких ферм многократно превышает любые другие альтернативные сервисы и майнерские проекты. Согласно подсчетам автора канала "Кредитный майнинг", ферма из двух видеоадаптеров RTX 4090 и двух процессоров Xeon, приносит ему около $20 в сутки, что действительно в несколько раз больше, чем показывают майнинг-калькуляторы.

#nvidia #видеокарты #майнинг #geforce #rtx #xeon #железо #clore
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