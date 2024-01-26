Украинские формирования пытаются контратаковать и задержать продвижение Вооруженных Сил России

Сражение за освобождение Авдеевки, которая входит в Донецкую агломерацию, продолжается. Российские войска атакуют украинские формирования как в городе, так и на его флангах. На прошлой неделе российская артиллерия и авиация активно обстреливали укрепления украинских военных перед активацией наступательной фазы.

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Бойцы ВСУ из 110-й механизированной бригады, принимающей участие в сражениях за Авдеевку, жалуются на значительные потери от атак российских артиллерийских расчетов. За последний месяц они уже трижды пополняли свои резервы, чтобы сохранить боеспособность. После успешной операции разведчиков и добровольческого отряда "Ветераны", проникших в тыловые районы украинских формирований через коллекторную трубу, проходящую под железной дорогой и опорами неприятеля, гостиничный комплекс "Царская охота" на юго-восточном фланге Авдеевки перешел под контроль российских войск.

Однако, прорыв имел узкую линию по фронту, что создает определенные риски для российских штурмовиков. Также, по информации военных корреспондентов, российские войска вернули фильтровальную станцию украинским формированиям. Институт изучения войны сообщает о позиционных боях на Юге Авдеевки и публикует карту, на которой отмечены прорывы войск РФ, включая улицу Соборную через "Царскую охоту", значительное продвижение в районе "промки" и захват территории восточнее Северного.

Освобождение "Царской охоты" позволяет российским войскам начать штурм ключевого "9-го квартала" на южной окраине города, что критически важно для контроля над Авдеевкой. Согласно украинским средствам массовой информации, Вооруженные Силы Украины на южной части Авдеевки находятся в сложной ситуации, и бои продолжаются на окраинах этого района. Украинская сторона пытается контратаковать, стараясь остановить продвижение российских подразделений к центру города или даже вернуть под контроль потерянные ранее позиции. Однако российские новообретенные позиции остаются непоколебимыми.

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Некоторые из бойцов ВСУ, сумевшие уйти из "Царской охоты", отступили в район "Виноградники" и западнее "Чебурашки", где оказались практически окруженными. Хотя они не полностью отрезаны, доставка боеприпасов и резервов осложнены российской армией. По информации российских военных корреспондентов, подразделения ВСУ находится в мини-котле в южной части города Авдеевка. На Севере российские войска начнут отрезать позиции украинских формирований в городе. Если этого удастся добиться, чего уже ВСУ вряд-ли уже смогут избежать, российская группировка сможет полностью контролировать территорию АКХЗ, а также северо-западную и центральную часть города.