По заявлениям министерства гражданской обороны, на восстановление может уйти несколько недель

Атака на центр обработки данных Tietoevry Oyj нанесла серьезный ущерб компьютерным системам правительственных учреждений Швеции и по словам министра гражданской обороны страны, они могут быть недоступны в течение нескольких недель.

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Группа, известная как Akira, осуществила эту атаку с помощью программы-вымогателя, затронув обработку расчетов заработной платы в множестве учреждений и вызвав дополнительные проблемы в больницах, кинотеатрах и других предприятиях. На прошедшей пресс-конференции министр сообщил о 178 потенциальных утечках персональных данных, сообщенных с субботы.

"Мы сталкиваемся с серьезным инцидентом, но еще не знаем его полной картины.На фоне серьезной ситуации с политикой безопасности, в которой находится Швеция, правительство надеется разобраться с этим непредвиденным происшествием", - заявил министр.

С учетом ожидаемого вступления Швеции в НАТО после одобрения Турции на этой неделе, официальные лица предупреждают о возможности гибридных атак, включая киберпреступность. Министр, который ранее предупредил о риске военного конфликта на территории Швеции, отказался комментировать причину атаки.

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"На данный момент мы находимся на ранней стадии, поэтому не можем делать предположений, однако такие атаки, как правило, могут быть вызваны либо экономическими мотивами, например, требованием выкупа, либо политическими мотивами, когда за ними может стоять государственный деятель. В настоящий момент нам неизвестно, что именно послужило причиной данной атаки", - отметил он.