Также Пентагон одобрил передачу 25 самолётов F-15AI и 12 ударных вертолетов AH-64 Apache

В свете дальнейшего сотрудничества, администрация Байдена и Израиль успешно договорились о комплексной сделке по поставке вооружений. Сообщается, что в ходе диалога высокопоставленных представителей Пентагона и Министерства обороны Израиля, прошедшей в Вашингтоне 25 января 2024 года, стороны обсудили различные аспекты соглашения.

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Израильская делегация под руководством главы Министерства обороны Израиля Эяля Замира также провела переговоры с чиновниками Государственного департамента и ведущими представителями американского военно-промышленного комплекса США. Окончательным результатом стало одобрение американской стороной поставки 25 истребителей F-35 пятого поколения, 25 самолётов F-15AI и 12 ударных вертолетов AH-64 Apache. Кроме того, США выразили свое согласие на отправку дополнительных вооружений, хотя подробности пока не разглашаются.

Канал 12 в своем сообщении отметил, что сделка получила продолжение - было отправлено письмо, подтверждающее согласие США на продолжение производства самолетов. Как отмечает издание Jerusalem Post, Израиль еще осенью 2023 года обратился к Соединённым Штатам Америки с запросом на поставку еще одной эскадрильи самолётов F-35, с целью достижения общего числа в 75 истребителей. Ожидается, что эти самолеты будут доставлены не ранее 2026 или 2027 года, однако окончательные временные рамки пока не определены.

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Замир выразил свою благодарность Штатам от лица министра обороны Израиля Галанта и израильского оборонного агентства за высокую поддержку и преданность Израилю, что отражено в заявлении Минобороны Израиля.