Однако, большинство нововведений пока доступны только для Европейских пользователей

Apple, наконец, сдалась под давлением регулирующих органов Евросоюза и согласилась открыть свою экосистему. Правда, самые значительные изменения в политике использования приложений этого гиганта из Купертино затронут только страны Евросоюза, но другие изменения, связанные с облачными играми и покупками в приложениях, будут вступать в силу по всему миру.

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Apple объявила о крупном пересмотре своей политики в отношении распространения приложений для iOS, процесса оплаты и просмотра веб-страниц. Теперь разработчики получат возможность предлагать облачные игровые приложения и более разнообразный выбор загрузок внутри приложений. С марта европейские пользователи iPhone смогут устанавливать сторонние магазины приложений, и веб-браузеры больше не будут привязаны к движку Safari WebKit.

iOS соблюдает новое законодательство Евросоюза о цифровых рынках, которое требует, чтобы владельцы ключевых платформ обеспечивали определенный уровень открытости и взаимодействия в своих продуктах. Apple уже ранее расширила возможности обработки платежей в некоторых европейских странах, но новые изменения могут переосмыслить взаимодействие пользователей с устройствами Apple.

Однако заявление Apple ясно демонстрирует, что компания по-прежнему считает дополнительные загрузки небезопасными и рассматривает себя единственным арбитром безопасности в iOS. В связи с этим, пользователи по всей вероятности не получат доступа к этой функции во всем мире, пока аналогичная законодательная инициатива не будет принята законодателями в Соединенных Штатах и других регионах.

Магазины приложений сторонних разработчиков можно будет загружать с их собственных веб-сайтов, и на них не будет распространяться контентное ограничение, налагаемое Apple. Однако, все-таки они обязаны пройти процесс сертификации компании для обеспечения базовой функциональности, безопасности и конфиденциальности. Apple также сократила, но не полностью отменила комиссии за программное обеспечение, взимаемые сторонними дистрибьюторами.

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